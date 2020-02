Apkaltusi maizīte? 3 metodes, lai tā atkal mīksta un baudāma

Svaiga maize ir neticami garšīgs produkts. Diemžēl ne vienmēr maizi var iegādāties katru dienu, lai tā būtu tikko cepta un tu to varētu pilnībā izbaudīt. Bieži vien izrādās, ka maize jau vairākas dienas guļ virtuves plauktā un ir jau apkaltusi. Šajā gadījumā tas nav rādītājs, ka kukulītis jāizmet, tu vari to padarīt atkal mīkstu ar dažiem vienkāršiem paņēmieniem, skaidro portāls “Food in my room”.