Esi uzmanīgs: produkti, ar kuriem nereti saindējas

Viens no produktiem, kam jāpievērš uzmanība, ir olas, skaidro "Postimees". Ir rūpīgi jāievēro to uzglabāšanas ilgums un jāizvēlas atbilstoša temperatūra - neatkarīgi no tā, vai tās ir jēlas vai jau pagatavotas. Turklāt neatkarīgi no temperatūras telpā neatstāj uz galda ēdienus, kuriem pievienota majonēze vai citu olu mērce. Tām obligāti jāatrodas ledusskapī!