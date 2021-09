Rudens zelta produkti. Kas ir vērtīgākās sezonālās veltes?

Klāt ir rudens un tam līdzi nāk ne tikai koku lapu nomaiņa, bet arī daudzi sezonāli gardumi gan no meža, gan pašu dārziem vai vietējiem tirdziņiem. Par to, kādus produktus šajā laikā baudīt būs īpaši labi veselībai, vēsta portāls "Food in My Room".