Kā apkarot vēlmi ēst saldumus?

Ne retais no mums izjūt sava veida atkarību no saldumiem. Nepaiet ne diena bez šokolādītes vai smalkmaizītes, varbūt kādas kūciņas vai kārtīgas porcijas saldējuma. Cukurs nav kaitīgs, ja to lieto ar mēru, bet, ja apzinies, ka saldumu tavā ikdienā ir par daudz - kā samazināt vēlmi pēc saldajiem našķiem, skaidro "Food in my room".