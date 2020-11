Deviņi kaitīgi ieradumi, kurus piekopjam virtuvē

Virtuve ir viena no bīstamākajām telpām mājās. Lielākā daļa nelaimes gadījumu norisinās tieši virtuvē - no vienas puses naži, no otras puses plīts, lērums plīstošu vai vienkārši smagu trauku. Bet galvenie bīstamības faktori nav šie.. Apkopoti cilvēku ieradumi, saistīti ar gatavošanu un uzkopšanu, kas apdraud veselību.