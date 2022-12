Deviņi ieteikumi, lai kotletes garšīgas un sulīgas

Izvēlies kvalitatīvu gaļu. Zemākas kvalitātes gaļu atstāj ikdienas gatavošanai, bet izcilu kotlešu pagatavošanai gaļu pērc pie zināma tirgotāja (iespējams, tirgū), vēlams, lai tā būtu no cūkas aizmugurējās daļas. Ja izvēlies cūkgaļu, tad treknāku, ja liellopa vai teļa gaļu, tad liesāku.

Gaļu mal pats vai izvēlies veikalā gabalu un lūdz to izdarīt pārdevējai. Nekādu veikalā pirktu jau samaltu gaļu, lai arī iepriekš būtu 100 reizes pircis no viena un tā paša ražotāja.

Izmanto svaigi maltu gaļu . Protams, vari lietot arī sasaldētu, to atkausējot, bet, ja vēlies patiešām garšīgas un sulīgas kotletes , tad meklē vien gaļas maļamo mašīnu un darbojies.

Ja ir pacietība, tad pirms gaļas malšanas to var sagriezt pēc iespējas mazākos gabalos . Šādi gaļa saglabās vairāk sulas.

Pievieno maizīti. Pateicoties tai, sula, kas no gaļas izdalās cepšanas laikā, paliek kotletēs, jo maize to uzsūc. Nav obligāti jāliek baltmaize, var izmantot arī rupjmaizi. Tomēr klasika ir baltmaize – uz 1 kg gaļas ņem 5 – 6 šķēles bez garoziņas un izmērcē pienā (ideālā variantā mazāk treknā saldajā krējumā). Kad maize izmirkusi, to nospiež un pievieno kotlešu masai.