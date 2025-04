No svētku dekoriem līdz īpašiem desertiem jeb kā latvieši gatavojas Lieldienām

Gatavošanās Lieldienām sākas jau nedēļu pirms svētkiem – kā liecina uzņēmuma “Wolt” apkopotā informācija, vairāk nekā dubultojies to pasūtījumu skaits, kuros iekļauti dažādi aksesuāri mājoklim – no svecēm, galdautiem un salvetēm, līdz īpašiem Lieldienu rotājumiem. Pasūtījumu augšgalā nemainīgi līderos ir arī dažādi gardumi no beķerejām, tāpēc arī vietējie uzņēmēji Lieldienām gatavojas ar īpašu vērību.