Našķoties Zanes 6 soļu programma saldētavas krājumu revīzijai

Kāpēc tieši tagad? Jo jau pavisam drīz saldētavas piepildīs jaunā raža – rabarberi, skābenes, lakši, kam vēlāk sekos ogas , augļi un sēnes. “Ir īstais laiks atbrīvoties no tā, kas nav vajadzīgs, pagatavot to, kas vēl ir pagatavojams, un sašķirot visu pārējo,” saka Zane Grēviņa un iepazīstina ar sešu soļu programmu, lai pat visaizaugušākās saldētavas kļūtu kārtīgas un spodras. Turklāt, iespējams, kādā tālākā kaktiņā slēpjas vēl gluži noderīgi pārsteigumi, piemēram, labi piemirsušies draugu un radu dāvinātie gardumi vai paša rūpīgi noglabātie krājumi. Saldētavas tīrīšana ir īstais laiks, kad par tiem atcerēties un rast pielietojumu!

1. Iztukšo. “Es parasti sāku ar to, ka visus krājumus izņemu no saldētavas, lai var redzēt, kas vistumšākajos stūros ir paslēpies. Draugiem reiz gadījās atrast sasaldētu kūku, kas bija palikusi no iepriekšējiem īrniekiem,” atklāj Zane. Viņa iesaka izņemt visus produktus no saldētavas un nolikt vienkopus – tā būs vieglāk redzēt, ar ko darīšana.