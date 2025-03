Cukura aizvietotāji: vai piemēroti bērniem?

Cukura patēriņš un tā ietekme uz bērniem

Pasaules Veselības organizācija (PVO) rekomendē: bērniem ar normālu ķermeņa masu vecumā no 2 līdz 18 gadiem pievienotā cukura patēriņš nedrīkst pārsniegt 10 % no kopējā dienas enerģijas daudzuma. Ja bērnam ir liekais svars vai aptaukošanās, pievienotā cukura daudzums nedrīkst pārsniegt 5 % no kopējā enerģijas daudzuma. “Tas nozīmē, ka bērnam vidēji dienā nevajadzētu uzņemt vairāk par 25 gramiem cukura (aptuveni 5 tējkarotes). Diemžēl šis daudzums bieži tiek pārsniegts, jo cukurs ir atrodams ne tikai saldumos, bet arī dažādos pārstrādātos produktos, dzērienos un pat šķietami veselīgos ēdienos, piemēram, jogurtos un brokastu pārslās,” akcentē Rimi Bērniem eksperte Olga Ļubina.