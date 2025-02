Biežākās kļūdas, ko pieļauj skolu ēdinātāji

Bērni var būt izvēlīgi un aizdomīgi pret visu jauno, tāpēc palaikam negrib ēst to, ko nepazīst.

Protams, to vislabāk darīt pieaugušo uzraudzībā, tādējādi izstāstot bērniem, kāpēc konkrētais produkts ir nozīmīga ēdienreizes sastāvdaļa. Tāpēc svarīgi ēdienkarti veidot tā, lai bērniem būtu iespēja izvēlēties no vairākiem variantiem, piemēram, salātiem, dārzeņiem vai augļiem, izveidojot savu maltīti pēc LEGO principa. Konkursa “Labākais skolu ēdinātājs Latvijā” vecāku pieteikumos nereti komentāros var lasīt, ka bērni īpaši novērtē iespēju, ja maltīti iespējams komplektēt pašiem, izvēloties no vairākām opcijām savas porcijas veidošanā.