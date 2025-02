9. februāri daudzviet pasaulē tiek svinēti svētki par godu Itālijas lepnumam jeb picai. Picas pamats ir mīkla. To vari gatavot pats, izmantot sausos maisījumus, saldētās pamatnes vai izveidot picu uz tortiljas plāksnes – ir varianti, nemaz nerunājot par to, cik dažādas picas var būt atkarībā no izvēlētajiem produktiem, ko likt uz mīklas. Lai garšīgi!