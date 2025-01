“Siļķe kažokā”: vai Krievijas lepnums patiešām ir krievu izgudrojums?

Līdz ar olivjē, mimozu un vinegretu "siļķe kažokā" jau ilgstoši tiek uzskatīta par vienu no ikoniskākajiem Krievijas svētku galda ēdieniem. Taču, atskatoties vēsturē un izvētot Krievijas popularizētos kulinārijas mītus par šī ēdiena rašanos, atklājas, ka “siļķe kažokā”, iespējams, šīs valsts virtuvē ir iepeldējusi no pavisam citiem ūdeņiem. Līdzīgi kā gadījumā ar ukraiņu boršču, ko Krievija bija vieglu roku piesavinājusies, pārdēvējot par krievu nacionālo zupu, izrādās, arī vairākas populārās leģendas par “siļķes kažokā” izcelsmi ir tikai fantāzijas augļi, un to apstiprina arī vēsturnieki un kulinārā mantojuma pētnieki.