Cena vai labturība – aptaujā noskaidrots, kas ir galvenais, pērkot olas

88% respondentu būtu gatavi maksāt līdz 2 EUR par desmit M/L olām, un vairāk nekā puse no tiem izvēlētos cenu diapazonu no 1,50 līdz 2 EUR. Tas liecina, ka lielākā daļa patērētāju meklē pieejamus produktus. Tomēr cilvēki ar zemākiem ienākumiem biežāk norāda vēlmi maksāt mazāk nekā 1,50 EUR par 10 olām, kamēr tie, kuriem rūp dzīvnieku labturība, biežāk ir gatavi maksāt no 2 līdz 4 EUR, lai iegūtu olas no labturībā turētām vistām.