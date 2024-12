Ziemassvētki ir tuvāk, kā varētu šķist, tāpēc ir pēdējais laiks modināt svētku sajūtu, meklēt iedvesmu un gardas receptes skaistiem svētkiem. Un no kā gan vēl labāk to gūt, kā no kārtīgas latviešu saimnieces – Brigitas Puriņas, kas svētkos pulcē ģimeni, kopā gatavo, klāj galdu un, protams, arī nobauda brīnumgardu svētku maltīti.