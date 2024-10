Pasaules kokteiļu čempionātā Latviju pārstāvēs Linards Grundmans un Romāns Kovaļenoks

Pasaules kokteiļu čempionāts ir izcilāko kokteiļu un flair šovu bārmeņu tikšanās, kurā piedalīsies dalībnieki no 65 valstīm, katru valsti drīkst pārstāvēt tikai pa vienam dalībniekam no CLASSIC un FLAIR kategorijas, kuri jau ir uzvarējuši nacionālajā atlasē savā valstī.

Sacensības norisināsies no 1. līdz 3. novembrim, noskaidrojot labākos bārmeņus dažādās CLASSIC kokteiļu kategorijās - before dinner, sparkling, long drink, fancy cocktail, after dinner un FLAIR kategorijā. Latviju šajās sacensībās šogad pārstāvēs Linards Grundmans CLASSIC kategorijā un Romāns Kovaļenoks FLAIR kategorijā. Abi bārmeņi ir Latvijas bārmeņu federācijas biedri.