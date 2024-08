Kebabs vai burgers: svinot jubileju, "Bolt Food" atklāj populārākos pasūtījumus

Savukārt populārākā pusdienu maltīte ir kebabs ar vistas gaļu , kas, starp citu, ir arī viens no pieprasītākajiem ēdieniem nakts stundās – no vairāk nekā 1,32 miljoniem naktī pasūtīto maltīšu, liela daļa bijuši tieši kebabi.

"Bolt Food" piegādes tendences mainās atkarībā no gadalaika un svētku dienām – kopš platformas darbības sākuma Latvijā piegādātas vairāk nekā 632 000 zupu, liela daļa no tām – gada vēsākajos mēnešos. Tikmēr salāti un poke bļodas piegādātas 820 000 reižu – daži no šiem pasūtījumiem, iespējams, tika veikti kā daļa no Jaungada apņemšanās.