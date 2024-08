Tradicionālie Nēģu svētki Carnikavā jau šonedēļ

NĒĢU SVĒTKU PROGRAMMA:

Iedzīvotājiem un svētku viesiem būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. No 24. augusta plkst. 6.00 līdz 25. augusta plkst. 6.00 būs slēgta satiksme Atpūtas ielā (posmā no Zvejnieku ielas līdz Atpūtas ielai 20), bet no plkst. 6.00 līdz 0.00 slēgta satiksme Jūras ielā (posmā no Rīgas ielas līdz Nākotnes ielai).