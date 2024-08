Šogad izglābtas jau 14 personas: VUGD aicina sēņot un ogot droši

Sākoties ogu un sēņu laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) regulāri saņem palīdzības saucienus no tiem, kas apmaldījušies mežā. Šādi glābšanas darbi tiek īstenoti kopā ar Valsts policiju, un ugunsdzēsēji glābēji visbiežāk ieslēgs auto skaņas signālu, lai cilvēkiem norādītu, kurā virzienā atrodas izeja no meža. Cilvēkam ir uzmanīgi jāieklausās un, to sadzirdot, jādodas skaņas signāla virzienā. Diennakts tumšajā laikā tiks ieslēgts arī auto gaismas signāls, ko cilvēks varētu ieraudzīt tumsā. Ja būs nepieciešams, apmaldījušos cilvēku ugunsdzēsēji glābēji meklēs, teritoriju no augšas pārskatot ar dronu, kurš aprīkots arī ar termokameru. To, cik operatīvi cilvēku izdosies atrast un izglābt, bieži nosaka tas, vai cilvēkam ir līdzi uzlādēts mobilais telefons.