Noskaidroti labākie “Gada augu produkti 2023”

Ar 1414 balsīm noslēgusies programmas “Augi & Draugi” aptauja “Gada augu produkts 2023”, kurā nominētie jaunie augu produkti sacentās par Gada augu produkta titulu. Tā kā pieprasījums pēc augu valsts produktiem ik gadu aug, palielinās arī to piedāvājums. Tas atspoguļojas arī šī gada patērētāju aptaujā, kurā respondenti varēja izvēlēties savus mīļākos produktus jau septiņās kategorijās.

Sabiedrības lielāko atzinību un titulu “Gada augu produkts 2023” ieguvuši:

Šogad Latvijas mazumtirdzniecībā nonāca vairāk nekā 130 jauni augu produkti, no kuriem žūrija izveidoja 52 produktu izlasi septiņās kategorijās. Publiskā balsošana noritēja tiešsaistē no 30. maija līdz 9. jūnijam, un tika apstiprinātas 1414 balsis. Aptaujā tiek noskaidroti ne tikai populārākie augu pārtikas produkti, bet arī to lietošanas paradumi, sabiedrības vēlmes un viedoklis par augu produktu piedāvājumu, pieejamību un cenām.