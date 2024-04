Seši padomi augļu un dārzeņu gudrai un taupīgai uzglabāšanai

Ja ir nopirkts, piemēram, gurķis plēvē, to pēc atvēršanas vislabāk uzglabāt ledusskapī, atstājot tajā pašā plēvē vai ietinot jaunā, – tas palīdzēs saglabāt gurķī mitrumu un novērsīs bojāšanos. Normunds Baranovskis atklāj triku: "Burkānu atsvaidzināšanai ir pavisam vienkāršs triks: ja tie ilgu laiku nostāvējuši ledusskapī, pirms lietošanas tos var nomizot un diennakti noturēt aukstā ūdenī. Tā burkāns atkal kļūs kraukšķīgs."

Gatavu avokado vislabāk izlietot pāris dienu laikā, jo trešajā dienā tas jau būs pavisam sabojājies. Ja nogatavināto avokado neizdodas apēst pirmajā dienā, ieteicams to uzlikt uz papīra dvielīša un apslacīt ar mazliet citrona sulas vai etiķa. Skābums palīdzēs novērst oksidēšanos, un avokado nenomelnēs. Ja tomēr nepieciešams uzglabāt ilgāk, to var sagriezt un sasaldēt, tomēr nevajadzētu to glabāt saldētavā ilgāk par mēnesi.