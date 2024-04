Ēdināšana skolās: ko visatzinīgāk novērtē skolēni un viņu vecāki

Piemēram, vienā no atsauksmēm norādīts: “Ēdiens bērniem tiek pasniegts tikko pagatavots, svaigs un, galvenais, ļoti garšīgs, tā bērni saka. Pat vienkārši vārīti kartupeļi esot tik garšīgi, nerunājot par gardajām mērcēm, sautējumiem, zupām, gaļām, zivīm... un kur vēl. Un galvenais, ka pavārītes ir ļoti atsaucīgas un pretimnākošas.”

Vecāki savos komentāros par vienu no veiksmīgākajām pieejām atzīst iespēju, ka bērns pats var kombinēt savu maltīti. Šai pieejai ir vairāki pozitīvi aspekti. Pirmkārt, atvase izvēlēsies un uz šķīvja uzliks tikai to, ko patiešām vēlas apēst. Otrkārt, tādējādi var izvairīties no tiem produktiem, kas bērnam negaršo. Treškārt, ievērojami samazinās atkritumu un ēdienu atlieku apjoms, jo gadījumā, ja ēdiens tiek servēts porcijās, vienam tā var būt par lielu vai arī uz šķīvja nonāk produkti, ko skolēns nevēlas ēst.