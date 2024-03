Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina svētkos aizdomāties par mājputnu labturību

Bioloģiski audzētas vistas saņem tikai biosertificētu barību, kas ir tīra no ĢMO un pesticīdu atliekvielām. Bioloģiskajās saimniecībās vistām ir vairāk vietas un komfortablāka dzīve. Turklāt putni var brīvi ganīties laukā, meklējot augus, kukaiņus un akmentiņus, kas papildina to uzturu. Brīva ganīšanās ļauj vistām izpaust savu dabisko uzvedību, kas veicina to labsajūtu un veselību. Bioloģisko mājputnu imunitāte ir spēcīgāka arī zemāka ganāmpulka blīvuma dēļ. Tas nozīmē, ka tiem nav nepieciešamas antibiotikas. Bioloģiskajā lauksaimniecībā antibiotiku izmantošana ir faktiski izslēgta un pieļaujama tikai ārkārtas situācijās. Rezultātā bioloģiski audzētu vistu olas un gaļa ir sevišķi augstas kvalitātes un ar izcilu garšu un smaržu, produkcijā ir vairāk vērtīgu uzturvielu.