Lasis un forele – kāda atšķirība, vērtējot kulinārās īpašības? Atklāj šefpavārs Ladigs

Zivs ar rozā gaļu, kuru baudām kā ceptu, tā mazsālītu, arī zupās. Lasis, tu teiksi? Jā. Un arī forele. Un patiesībā vairums no mums to pagatavotu nemaz neatšķirtu vienu no otras. Bet kāpēc tad populārāks ir lasis? Vai forele ir sliktāka? Tikt skaidrībā ar šo divu zivju kulinārajām īpašībām mums palīdzēja restorāna "Re'chef" šefpavārs Ingmārs Ladigs.