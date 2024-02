Nemitīgi kārojas ko saldu, sāļu vai treknu? Lūk, kas varētu būt vainīgs

„Līdztekus daudziem citiem ķermeņa procesiem hormoni piedalās arī apetītes un gremošanas procesu regulēšanā. Par šo funkciju atbildīgi hormoni, ko izstrādā aizkuņģa dziedzeris, vairogdziedzeris, virsnieres un dzimumorgāni. Hormoni ziņo smadzenēm gan par to, ka pienācis laiks maltītei, gan par to, ka nu jau apēsts gana daudz, lai ķermenis spētu pilnvērtīgi funkcionēt. Šo hormonu līdzsvaru ietekmē stress, dažādas diētas, ķermeņa svars, ikdienā uzņemtie pārtikas produkti, mākslīgie garšas pastiprinātāji, piemēram, monoglutamāts, un citi faktori. Izjūkot hormonu līdzsvaram, iespējams novērot izteiktu kāri pēc noteiktām garšām un svara svārstības, var būt traucēta sāta sajūta, ir sarežģīti atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Izjūtot pastiprinātu kāri pēc noteiktām garšām vai ēdieniem, iespējams, ir izmaiņas noteiktu hormonu līdzsvarā,” stāsta sertificētā farmaceite Laila Zālīte.