Kā ēst gardas un vērtīgas brokastis, no rīta negatavojot?

Glābiņš – nakts auzas. Vaicāsi, kas tās tādas? Izcila izvēle tiem, kam no rīta negribas stāvēt pie plīts.

Nakts auzām nav nepieciešama termiska apstrāde, bet gan laiks ledusskapī, tāpēc tās jāgatavo vakarā, lai būtu gatavas baudīšanai no rīta.

Smūtiji – brokastis glāzē

Vēl viena izcila brokastu izvēle ir bagātīgi dzērieni jeb smūtiji. Te blenderis būs lielisks palīgs tiem, kas nav gatavi no rīta cept un vārīt, un šad tad pat labprāt brokasto pa ceļam uz darbu.

Galvenais – parūpēties, lai mājās ir visi nepieciešamie produkti. No rīta atliek vien to visu salikt blenderī un ļaut tam paveikt brīnumu.

Brokastu batoniņi, kas noder arī launagā

Dažāda veida batoniņi ir vēl viena iecienīta izvēle, jo īpaši to cilvēku vidū, kas vienmēr steidzas. Taču nav noslēpums, ka dabīgi, garšīgi un enerģiju sniedzoši brokastu batoniņi nav ierindojami lēto produktu sarakstā. Taču tos vari gatavot pats. Ieguvumi – to var darīt vakarā, lai no rīta varētu ilgāk pagulēt, vari papildināt ar tādam garšām, kas tev ir vistīkamākās.