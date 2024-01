Uztura speciālisti nosaukuši 10 notievēšanai vissliktākos dzērienus

Kad domājam par svara zaudēšanu, visi runā par to, kādus pārtikas produktus pievienot vai izslēgt no uztura. Taču tas, ko jūs dzerat, var būt tikpat efektīvs svara samazināšanas līdzeklis kā tas, ko jūs ēdat. Diplomēti uztura speciālisti ir atklājuši, no kuriem dzērieniem vajadzētu atturēties, ja cenšaties zaudēt svaru, raksta “Eat This, Not That”.