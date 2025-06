Gada jaunā pavāra titulu ieguvis Marks Kērs (Mark Keerd) no “HOOV”, gada apkalpošanas balvu saņēmis Vladimirs Severins (Vladimir Severin) no “Shang Shi”, savukārt par gada vīna speciālistu jeb someljē atzīts Kevins Lillelehts (Kevin Lilleleht) no “180° by Matthias Diether”. Gada atklājuma balva piešķirta Kristo Malmam (Kristo Malm) no “UMA”.