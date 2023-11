Tūkstošiem porciju nonākušas atkritumos: Dziesmu svētkos izmests liels daudzums dalībniekiem paredzētās pārtikas

"Cilvēkiem bija jāiet uz Zaļo teātri, kur nebija tik daudz ēdiena izdales vietu. Mēs palielinājām to skaitu, kā arī noteicām laiku, kurā laikā, kuram kolektīvam ir jāiet ēst. Acīmredzot, problēma bija sagaidīt šo laiku. Cilvēki to nedarīja un devās prom ātrāk. Tas ir milzīgs izaicinājums nākamo svētku veidotājiem, kā to risināt," pauda Markova.