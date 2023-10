Programmā "Piens un augļi skolai" izdalītas nepilnas 45 tonnas piena un 11 tonnas augļu un dārzeņu

Vienlaikus Lauku atbalsta dienesta (LAD) dati liecina, ka 2022./2023. mācību gadā programmā piedalījās 1372 izglītības iestādes, tostarp augļus un dārzeņus saņēma 1317 iestādes, bet pienu - 1229 iestādes. Pērn izglītības iestādēs izdalītas 859 tonnas bezmaksas augļu un dārzeņu, kuras saņēma 270 073 audzēkņu, jeb 95% no mērķauditorijas. Savukārt piens tika izdalīts 2118 tonnu apmērā un to saņēma 258 898 audzēkņi, jeb 91% no mērķauditorijas.