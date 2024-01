Vai marinēti gurķi var sabojāties?

Kā izvairīties no sabojāšanās

Kad gurķu burciņa ir atskrūvēta, parūpējies par to, lai no burkas tie tiktu no burkas izņemti ar tīrām rokām vai kādu tīru virtuves piederumu , izvairoties no dažādu piemaisījumu iekļūšanas marinādē, kas var veicināt tās bojāšanos.