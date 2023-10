Sākta kampaņa ar mērķi mudināt izvēlēties Latvijā ražotu pārtiku

Viņš arī norāda, ka pašmāju produkti ir labi ne tikai garšas vai uzturvērtības ziņā – tie izceļas arī ar to, ka ir ražoti ar videi un klimatam draudzīgākām praksēm nekā virknē valstu, no kurām produktus importējam: "Latvijas lauksaimnieki un pārtikas pārstrādātāji ir vairākus soļus priekšā daudzu citu Eiropas Savienības un trešo valstu lauksaimniekiem – mēs produktus protam ražot ilgtspējīgāk. Vērojot lauksaimnieku atsaucību dalībai Zemkopības ministrijas veidotajās ekoshēmās, redzam, ka teju puse no mūsu aramzemes tiek apstrādāta ar klimatu saudzējošām augsnes apstrādes tehnoloģijām, un vēl pusē no aramzemes tiek izmantotas dažādas precīzās tehnoloģijas, kuras ar GPS, satelītdatiem un citiem rīkiem spēj mazināt ražošanas negatīvo ietekmi uz dabu. Izvēloties vietējo produktu, patērētājs reizē arī veicina šo dabai draudzīgo metožu izplatīšanos."