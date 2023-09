13 soļi, kā izvairīties no pārtikas izniekošanas un ietaupīt naudu

8. Draudzējies ar saldētavu

9. Domā radoši, izmantojot ēdiena pārpalikumus

Iepriekšējās ēdienreizes pārpalikumus var izmantot, gatavojot nākamo maltīti. Un tas nebūt nenozīmē, ka vienmēr jāēd sautējums, kurā ir samests viss iespējamais. To var darīt arī ļoti radoši, atklājot fantastiskas receptes un jaunas maltītes. Tas ir viens no primārajiem principiem izmestās pārtikas apjoma samazināšanai. Tā, piemēram, no iepriekšējās dienas kartupeļu biezputras var pagatavot gardus plācenīšus, no sacietējušas baltmaizes – pudiņu, no griķiem – kotletes, bet novārītos rīsus pievienot kāpostu tīteņu vai pildīto piparu pildījumam.