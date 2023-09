Vakariņu vietā glābšanas misija: sieviete atbrīvo teju 200 eiro vērtu omāru

Tūriste no Šveices kopā ar vīru Itālijā, Sardīnijā apmeklēja kādu greznu jūras velšu restorānu. No ēdienkartes izvēlējās pasūtīt omāru kataloniešu gaumē ar pastu. Taču sievietes vēlmes mainījās un omārs ne tuvu nenonāca katlā.

Antonio Fasolino, kurš kopā ar savu brāli Džanluko ir iestādes līdzīpašnieki, no speciāla akvārija izcēla klientu izvēlēto omāru un nosvēra to. Atbilstoši svaram, kas sasniedza teju 2 kilogramus, tā cena bijusi teju 200 eiro.

Pēc svēršanas jūras radījums spainī ar ūdeni tika novietots blakus pāra galdiņam, taču, pirms pavāri paspēja ķerties pie vēžveidīgā gatavošanas, restorāna apmeklētāja uzdeva jautājumu par to, vai omārs savainotos, ja to iemestu ūdeni no augstuma.