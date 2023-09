Starptautiskajā sidru konkursā apbalvoti arī Latvijas uzņēmēji

Savukārt bronza piešķirta 13 sidriem no Latvijas. Apbalvoto vidū ir "Ezera brut sidrs", kuru ražo "Latvijas sidrs", organiskais sidrs "Jēpis" no "Pienjāņi", sidra darītavas "Tālava" pussausais ābolu sidrs, sidra darītavas "Abula" "Ābols" pussausais sidrs, ābolu-cidoniju sidrs, kuru ražo "Turkalnes muižas klēts", aroniju sidrs, kuru ražo sidra darītava "Lauskis", apiņu sidrs, kuru ražo dzērienu darītava "Zilver", ābolu sidrs ar apiņiem, kuru ražo sidra darītava "Tālava", aroniju sidrs, kuru ražo "Mūrbūdu sidrs", mežābolu sidrs, kuru ražo dzērienu darītava "Zilver", "Gardener’s Craft Cider Pear&Apple", kuru ražo "Sabiles sidrs", Kokmuižas bezalkoholiskais sidrs ar apiņiem "Jaunā strāva", kuru ražo sidra darītava "Mūrbūdu sidrs", kā arī Tālavas bezalkoholiskais ābolu sidrs no sidra darītavas "Tālava".