Carnikavā norisināsies tradicionālie Nēģu svētki

Dažādas aktivitātes pasākuma norises vietās sāksies jau no plkst.10, tai skaitā svētku gadatirgus, kas notiks Jūras ielā un Carnikavas parkā. Šogad Nēģu svētkos kultūras programma notiks uz divām skatuvēm, no kurām viena atradīsies Carnikavas parkā, bet otra Gaujmalā, Atpūtas ielā 20.

No plkst.11 Rožu ielas sporta laukumā norisināsies ielu basketbola un pludmales volejbola turnīri, bet zolītes sacensības tiks aizvadītas Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijā. Savukārt orientēšanās spēle "Iepazīsti Carnikavu" startēs pie Carnikavas Informācijas centra un norisināsies no plkst.10 līdz plkst.16.30.

Pie Carnikavas Novadpētniecības centra jau no plkst.10 interesenti varēs doties izbraucienos ar zvejnieku laivām, bet no plkst.12 līdz plkst.16 notiks radošās darbnīcas ar māksliniecēm Elīnu Gusāri, Maigu Brenci un Sarmīti Inbergu, kā arī par nēģiem un to resursiem stāstīs zinātnieki. Plkst.18 paredzēta tača maketa atklāšana.

Nēģu svētku laikā no plkst.6 līdz pusnaktij būs slēgta satiksme Atpūtas ielā posmā no Rīgas ielas līdz Zvejnieku ielai, kā arī Jūras ielā posmā no Rīgas ielas līdz Nākotnes ielai. Diennakti, no 19.augusta plkst.6 līdz 20.augusta plkst.6, būs slēgta satiksme Atpūtas ielā posmā no Zvejnieku ielas līdz Atpūtas ielai 20.