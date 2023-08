Pašu gatavota tomātu sula: saimniecības "Zutiņi" dāmas atklāj savas receptes

Tomātu sula ir viens trakoti gards dzēriens. Un kurš gan zinās labāk, kā to paša rokām pagatavot, kā dāmas, kas to dara gadu no gada un var lepoties ar varenām, skaistu un gardu tomātu ražām?! Četras receptes piedāvā zemnieku saimniecības "Zutiņi" čaklās saimnieces.