Vai kafiju var ieskaitīt ikdienas izdzertā šķidruma normā?

Ūdens pret kafiju. Salīdzinām!

2015. gada septembrī žurnālā “Journal of Science and Medicine in Sport” publicētajā pētījumā konstatēts, ka, vidēji uzņemot aptuveni 300 miligramus (mg) kofeīna dienā, tika zaudēti aptuveni 15 procenti šķidruma. Lai aprēķinātu dienā uzņemtā šķidruma daudzumu, jārīkojas šādi – kafijas tasi, kurā ir ap 96 mg kofeīna (Meijo klīnikas datiem), var ieskaitīt kopējā šķidruma daudzumā, taču ne kā pilnu tasi, bet divas trešdaļas no tās.