Vai varam bez bažām dzert ūdeni tieši no krāna?

"Mums, Latvijā, ūdens kvalitāte tiešām ir ļoti augsta un ūdens ir absolūti drošs. Cilvēki var droši lietot ūdeni no krāna. Mēs dzīvojam vienā no laimīgākajām zemēm pasaulē, jo ūdens kvalitāte tiešām mums ir ļoti augsta un varam par to neuztraukties," uzsvēra pētnieks.