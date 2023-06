Sasniegts rekords: pēcsvētku dienā nodoti teju 2 miljoni depozīta iepakojumu

Visvairāk iepakojumu ticis nodots Rīgā un Pierīgā (51%), bet populārākais produkts ir alus, kura iepakojumi sastāda 45% no kopējā nodotā apjoma.

"Vērtējot atgriezto iepakojumu apjomu depozīta punktos visā Latvijā, esam gandarīti redzēt, ka tas krietni pārsniedzis aizvadītā gada pēcsvētku dienas rezultātus un esam sasnieguši depozīta sistēmas rekordu - 2 miljoni nodotu iepakojumu dienā. Vienlaikus redzam, ka pēdējās nedēļās dienā tiek nodoti vidēji 1,5 miljoni iepakojumu un depozīta sistēma tiek aktīvi lietota arī ikdienā. Salīdzinot ar pagājušo vasaru, taromātu tīkls ir pieaudzis par 22%, tāpēc šovasar iepakojumu nodošanas process iedzīvotājiem būs raitāks. Redzam arī to, ka kopumā iedzīvotāji ņēma vērā ieteikumus un visi līgotāji nesteidzās tukšo taru nodot Jāņu dienas rītā, turklāt lielākos apjomus centās nodot vietās, kur uzstādīti jaudīgāki taromāti. Lai izvairītos no garām rindām un nenoslogotu mazos veikalus, iesakām meklēt iepakojumu apjomam atbilstošākos depozīta punktus www.depozitapunkts.lv interaktīvajā kartē. Tāpat pirms svētkiem veicām arī nepieciešamos sagatavošanās darbus ar tirgotājiem, tostarp notiek biežākas tukšo iepakojumu izvešanas no veikaliem, tādēļ uzskatu, ka ar lielajiem tukšās taras apjomiem gan tirgotāji, gan operators šovasar veiksmīgi tika galā," norāda SIA Depozīta Iepakojuma Operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.