Eksperiments ⟩ Kā vislabāk nogatavināt avokado?

Par dažādām metodēm, kā ātrāk nogatavināt avokado, noteikti ir dzirdējis katrs. Dažas no tām, iespējams, arī kāds ir izmēģinājis. Izrādās, ka to metožu ir vairāk nekā divas vai trīs. Portāls "The Kitchen" veica brangu eksperimentu, lai noskaidrotu, kura tad no metodēm ļauj akmenscieto avokado padarīt mīkstu un baudāmu īsākā laika posmā.