Noskaidroti "Gada augu produkti" 2022

“Augu produkts 2022” titulu šajā kategorijā ar pārliecinošu balsu pārsvaru guva “Alpro” auzu dzēriens “Shhh… this is not m*lk”. Dzērienu ar 1,8% vai 3,5% tauku saturu var iegādāties lielākajos tirdzniecības tīklos. Sudraba ieguvēja “Smiltenes piens” siera alternatīva ir nopērkama lielākajos “Rimi”, Mārupes “Top!” un dažos “LaTS” un “Aibe” veikalos. 3 “Naturli” auzu dzērieni “Oats for Coffee”, “Oat Plus” un “Barista”, kas guva bronzu, nopērkami “Rimi” un “Orkla” interneta veikalā.