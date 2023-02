Kas par daudz, tas par skādi: 9 situācijas restorānā, kas kaitina personālu

Kad viesmīlis pienāk pie galda ar ēdienu un dzērienu pilnu paplāti, sliktākais, ko tu vari darīt, ir palīdzēt un ķert visu iespējamo no paplātes. Kāpēc? Balansēt ar pilnu, smagu paplāti nav nemaz tik viegli, un, nekontrolēti no tās ko noceļot, pastāv risks, ka viesmīlis to nevarēs vairs noturēt. Vai tiešām vēlies redzēt savu pasūtījumu izgāztu uz grīdas vai vēl sliktāk – sev klēpī?