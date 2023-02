Modernās cepeškrāsnis, kas tīrās pašas: katalīze un pirolīze – mīts vai patiesība?

Ideālā pasaulē pēc katras gatavošanas reizes cepeškrāsni no iekšpuses iztīrām, parūpējoties par to, lai nekas nekur nepiekalsts un, nākamreiz lietojot krāsni, nepieķeras ne pie krāsns sieniņām, ne durtiņām vairāk.

Katalīze un pirolīze – mīts vai patiesība?

Pērkot jaunu cepeškrāsni, būtu jāpadomā arī par to, cik ērti to būs tīrīt. Viens no ērtākajiem risinājumiem tiem, kuri mēdz gatavot, taču nevēlas pavadīt daudz laika, tīrot cepeškrāsni, ir cepeškrāsnis ar pašattīrīšanās funkciju. Populārākais cepeškrāsns pašattīrīšanās funkciju veids ir pirolītiskā attīrīšana. Šajā režīmā karstums cepeškrāsnī sasniedz 500 grādus pēc Celsija. Šāds karstums jebkādus pārtikas atlikumus pārvērš pelnos, bet mājsaimniecei vai mājsaimniekam atliek vien pagaidīt, kamēr tā atdziest, un izslaucīt pelnu atlikumus.