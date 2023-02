Kad sāļš ir sāļāks, bet salds saldāks jeb kā ēdiena temperatūra ietekmē garšas

"Sāļš, salds, skābs, rūgts un umami (piektā garša, kurai nav burtiska tulkojuma, bet to saista ar pilnību) – mūsu mēle ir radīta, lai atšķirtu šīs piecas pamatgaršas un to kombinācijas. Tomēr ir vienkārši veidi, kā uzsvērt dominējošo garšu vai, gluži pretēji, to paslēpt," raksta ukraiņu pavāre un žurnāliste Ilona Fanta portālā "Shuba".