Muzeja speciāliste atklāj, kāda bija Raiņa iecienītā diēta

Strādāju ½ stundu pie "Solhaugas" [red. — H.Ibsena luga "Svētki Solhaugā"], tad vēl tieslietu jautājumus līdz pusvieniem (ja ir masāža) vai līdz pusdiviem. Tad vēl pa starpām ½ st. darba, ½ st. atpūtas un ½ st. vingrošanas. Līdz pusdienām 20 minūtes pastaigājos. Turp ejot, paņemu pastā vēstulītes no pūkiņas un avīzes. Atpakaļ atkal 20 minūtes. Tad pēcpusdienā no četriem līdz pieciem lasu avīzes, no pieciem līdz astoņiem deviņiem rakstu vēstulītes (neesmu vēl ieradis to darīt ar starplaikiem, tāpēc bieži no tā nogurstu). Pēc tam vakariņas un viegla lasāmviela. Desmitos vai vienpadsmitos gājiens uz pastu, lai nosūtītu mutiņai vēstulītes (turklāt viss ceļš nokaisīts ar pūkvārdiņiem kā puķītēm, pēc mutiņas parauga). Tā ir otrā pastaiga, apmēram ¾ stundas. Miegs vēl nav labs, un vēl jūtams nogurums (šonedēļ arī nebija masāžas un elektrizācijas).”