Trīs produkti, kas aizdzen nepatīkamo ķiplokelpu

Neatkarīgi no tā, vai ķiploks pievienots kādā karstajā mērcē, tie grauzdēti vai svaigi uzlikti uz speķa vai pastētes maizes, tie daudziem ir lielā cieņā. Bet to patēriņu mēdzam ierobežot, jo negribam, lai kāds justu nepatīkamu dvaku no mūsu mutes. Bet nevajag atturēties no ēdieniem, kam pievienots šis garšaugs, ja zini, kā elpu no netīkamā aromāta atbrīvot.