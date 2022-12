Seni olu ēdieni svētku galdam un ikdienai no vēstures apcirkņiem

Uz pusotru stopu (stops = 1,22994 l) piena ņem 10 – 12 olas, kuli tos ar rīksti labi kopā, tad lej to iekš bļodu un celi iekš katlu, tur ielej tik daudz auksta ūdens, ka tas stāv līdz bļodas malu, celi uz uguni, bet neaizklāj cieti. Tik kā drusciņ vien sāk sacietēties, tad celi tūlīt zemē, gan tad jau pats saies kopā. Tad taisi to iekš vormēm (formām) ar pusvārītām razīnēm (rozīnēm) un mandeļu šķēlēm, allažiņ uz kārtas likdams. Pie uzdošanas apspraudi to eijerkēze ar mandelēm un razīnēm (rozīnēm) un uzkaisi kanēli un cukuri.

Sagriezi tos ābolus plānās šķēlēs, un lai sūt uz uguni ar sviestu un cukuru, ka tie mīksti un skaisti paliek. Sakuli 7 – 8 olas ar drusciņ sāls. Ņemi drusciņ sviesta iekš pankūku pannu, lai tā sakarsās, tad lej tos olas tur iekšā un, tik kā no apakša drusciņ ir pacepts, tad baksti allažiņ ar nažu slīpu iekš to omleti, ka tas šķīstums tur tek caur uz apakšu, un tā dari, kamēr nekāds šķīstums vairs nestāv pa virsu. Tad lieci to uz plakanu bļodu, bet negriezi to apkārt, jo tā mīkstā puse allažiņ būs stāvēt uz augšu. Lieci nu tos ābolus virsū, apsiti to malu visapkārt, uzberi rīvētu maizi, uzlieci arī plānas sviesta šķēles un nobrūnē ar baltu dzelzi.