Kamēr vieni domā par klimata krīzi, citi tepat Latvijā var nopirkt polāro ledāju ūdeni

700 ml ūdens, kas iegūts no aisberga sniega pie Svalbāres salām maksā 115 eiro. Informācija pie cenu zīmes vēsta: "Ūdens ir iegūts no sniega, kas ir sasnidzis uz zemes tūkstošiem gadu atpakaļ un to nav skāris mūsdienu piesārņojums, Organizācija Fine Water Society ir atzinusi Svalbāra ūdeni par pasaulē vislabāk garšojošu ūdeni ar zemu mineralitāti."