Graudaugu alerģijas: kuras izplatītākās un kā ārstēt?

izšķir ar glutēnu saistītās autoimūnās saslimšanas, no kurām vispazīstamākā ir celiakija (to konstatē 1–2% cilvēku), un alerģiskas reakcijas (0,5–1%) – tādas kā respiratorā alerģija, pārtikas alerģija, kontakta nātrene un kviešu izraisīta fiziskas slodzes anafilakse. Vēl runā par jutīgumu pret glutēnu, kas nav saistīts ar celiakiju (0,6–13%), taču tas ir salīdzinoši maz izpētīts.

Kviešus un citus graudaugus cilvēce kultivē jau 10 000 gadu. Kvieši aug gandrīz visās klimata zonās, izņemot tropus, un ir visplašāk kultivētie graudaugi. Kopumā pastāv ap 25 000 dažādu kviešu šķirņu. Nav pārsteigums, ka kvieši ieņēmuši tik vēsturiski nozīmīgu lomu, kas nezaudē savu aktualitāti arī šodien: tie ir viegli transportējami un uzglabājami, un no tiem var pagatavot vienkāršus, sātīgus produktus, kas lielai daļai pasaules iedzīvotāju ir galvenā iztika – maizi, kuskusu, pastu, nūdeles u. c. Turklāt tie nodrošina optimālu ogļhidrātu, olbaltumu, B vitamīna, mikroelementu un kaloriju daudzumu, tāpēc nevajadzētu uz savu galvu izslēgt no ēdienkartes kviešus, bet gan meklēt speciālista palīdzību, lai vienotos par atbilstošiem aizstājējproduktiem.