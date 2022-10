10 kaitinošas lietas, ko cilvēki dara pārtikas veikalos

Vairumam no mums iepirkšanās lielveikalos ir ierasta nodarbe, taču tas nav attaisnojums rupjai uzvedībai.

ASV medijs "Huffington Post" vērsās pie etiķetes ekspertiem ar jautājumu, kādas rupjības cilvēki visbiežāk pastrādā pārtikas lielveikalos. Eksperti arī sniedza padomus, kā no tām izvairīties.

Izvairieties atvērt iepakojumu, lai to pasmaržotu vai pagaršotu, bet vēlāk noliktu atpakaļ plauktā. Nečamdiet maizi vai augļus tāpat vien! Covid-19 pandēmijas dēļ ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību higiēnai sabiedriskās vietās.

5. Preču ņemšana no citu pircēju ratiņiem

Ja kāds nestāv blakus iepirkumu ratiņiem, tas nenozīmē, ka to saturu jūs varat brīvi paņemt. Pat ja tā ir pēdējā piena paka!

Dažreiz jūs preci ieliekat ratiņos, taču vēlāk saprotat, ka tā jums tomēr nav vajadzīga. Ja jūs atrodaties tālu no īstā plaukta, ļoti vilinoša varētu šķist doma atstāt preci nejaušā vietā. Ja pārdomājat, jums tomēr būtu jānodod prece veikala darbiniekam vai kasierim, it īpaši gadījumos, ja tā ir paņemta no ledusskapja vai saldētavas!